FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bırakın derbiyi"
Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk devresini değerlendirdi. Toroğlu, "Daha 1 maç var ama herkes Fenerbahçe - Galatasaray maçını tutturmuş. Önce maçlarınız var. Bırakın derbiyi. Rakiplerinizi ufak görüp ilk yarıdaki gibi olursunuz." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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