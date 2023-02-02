FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus ve Ali Palabıyık'a sert eleştiri!
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Toroğlu, "Geminin kaptanı saha içinde olmalı. Bu maçta puan kaybedebilirsin ama gelecek 2 maçta da sen puan kazandırırsın. Zajc'a yapılan pozisyon faul. Ver orda faulü. Neden vermiyorsun? Vermediğin zaman bak olay nereye geliyor. Jesus sana maçı yıktı. Peki Jesus'a ne yıkılacak?" dedi. | Fenerbahçe haberleri
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