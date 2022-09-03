FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Joao Pedro sözleri! "Golcü için her türlü olayı var"
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Joao Pedro'nun birkaç hareketine dikkat ettim. Çok faydalı bir oyuncuya benziyor. Her yere depar atıyor. Golcü için her türlü olayı var. Attığı gol de kaliteli bir gol." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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