FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Joachim Löw sözleri! "Gelecek sezon..."
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından Fenerbahçe ve Joachim Löw hakkında konuştu. Toroğlu, "Seneye teknik direktör olarak kim gelirse gelsin ki o benim dediğim isim. Löw 'Hemen transfer yapmayın, önce takımı göreyim.' diyor." dedi. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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