FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal sözleri! "Çok iyi işler yapıyor"
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımı da, hocayı da tebrik ediyorum. Bu akşam çok güzel maç izlettiler. Türkiye Ligi'nde böyle bir maç izledik, ne güzel bir şey. Hakem de maça tesir etmedi. İsmail Kartal çok iyi işler yapıyor, tebrik ederim." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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