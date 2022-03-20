FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe Konyaspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen sarı lacivertli ekip ikinci sırada bulunan Konyaspor'u yenmek istiyor. Zorlu mücadele 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Konyaspor maçını CANLI izle...
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