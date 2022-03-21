FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte İsmail Kartal'ın başarısı! "Düne kadar burun kıvrılan..."
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe son 6 maçta 5 galibiyet almış oldu. Bu sonuçla ikincilik hedefine bir adım daha yaklaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri çıkışını devam ettirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İsmail Kartal hakkında konuştu. Uluç, "İsmail Kartal ideal bir kadro oluşturdu. Düne kadar burun kıvrılan oyuncular bu sefer başka bir şey oynuyorlar. Sadece bireysel performanslar artmadı. Takım performansı arttı ve bu İsmail Kartal ile oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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