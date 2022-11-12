FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Joao Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu"
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Pedro atıldı, Pedro zaten yoktu. Fenerbahçe alışkın. İlk yarıdaki Fenerbahçe önceki maçlarındaki ilk yarıları gibi değil. Bence onun sebebi yorgunluk. Enteresan bir ikinci yarı izleyeceğiz. Altay'ın önündekilerle anlaşma durumu iyi değil. Fenerbahçe seyircisi önceki maçlarda tepki gösterdi Altay'a, maalesef etkilenme oluyor. Böyle giderse seneye bir kaleci arama durumu olabilir Fenerbahçe'nin." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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