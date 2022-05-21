FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe maçının hakemine flaş sözler! "Çiçek verenler..."
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip maçı 5-0 kazandı. Maçta İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakem Abdülkadir Bitigen'i eleştirdi. Toroğlu, "Abdulkadir Bitigen'in İrfan Can'ın pozisyonunda ne yaptığını, maç öncesi hakemlere çiçek verenlere sorun. Ben anlamam ama çiçek verenler anlarlar. Bu hakemler kalırsa seneye neler olacak? Neden geri döndüler. Masada farklı konuşuyorlar ama sahada çiçek veriyorlar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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