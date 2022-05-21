FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a flaş sözler! "Birinci santrfor değil"
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sezonun son maçına çıkan sarı lacivertli ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Kanarya'nın golünü atan Serdar Dursun'u yorumladı. Kapsal, "Yerli statü konumunda iyi bir performans sergiledi. 1 gol attı ve 1 golü de iptal edildi. Yaşına rağmen nerede olacağını iyi biliyor. İyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Fenerbahçe'nin birinci santrforu değil." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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