FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaştırması!
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde lig ikincisi Konyapsor'u konuk etti. Maçın ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray takım olarak çok kötüydü. Bu maçta Fenerbahçe çok iyi şeyler yapıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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