FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Kim Min Jae'nin pozisyonu penaltı mı?
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kim Min Jae'nin müdahalesinde beklenen penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Efecan, Kim'i arkasına alıyor. Kim bu pozisyonda net bir penaltı yapıyor. Omuz omuza olsa neyse ama arkan yapıyor müdahaleyi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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