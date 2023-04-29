FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı doğru mu?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 45+4. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Şu yaptığın hareket ne hareketi? Şunu nasıl yaparsın? Hakem VAR'a gitmeden bu pozisyonu nasıl çözemedi, anlamıyorum. İrfan'ın psikolog ile çalışması lazım. Bu faulleri yaparsan psikolojik yardım alacaksın." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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