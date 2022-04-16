FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu?
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Kanarya zorlu maçı 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Moubandje'nin sağ ayağı ile Rossi'nin sağ ayağına bakın. Moubandje de Rossi'nin yandan geldiğini görüyor. Rossi'nin bacağı müdahalede açılıyor. Ayakkabısına bakın. Moubandje'nin müdahalesinden sonra ayak gitti." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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