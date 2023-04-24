FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'nin iptal edilen golünde faul var mı?
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Attila Szalai'nin iptal edilen golünü değerlendirdi. Toroğlu, "Topa bakıyoruz. Kaleci olarak topa gelip yumrukluyorum. O sırada sen de geliyorsun ve çarpışıyoruz. Ben topa geleceğim. Sen de geleceksin. Bir şey yok burada. Neyin faulü?. Topu tutmaya kalksam ve seninle çarpıştığımda topu kaçırsam faul olur." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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