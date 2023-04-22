FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler sözleri! "En büyük eksikliği..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Arda Güler'in en büyük eksikliği sürekli oynayamadığı için devamlılığının olmaması" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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