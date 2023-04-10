FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Enner Valencia'ya yapılan müdahale penaltı mı?
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Enner Valencia'ya yapılan müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Valencia ayağını koyuyor ama darbeyi yediğinde gidiyor. Net penaltı. Zaten dönemiyor. Ayağı sağlam basamıyor. Hadi hakem göremedi pozisyonu. O zaman çağır." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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