FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Yılın sonuna kadar...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirdi. Toroğlu, "Jorge Jesus ve Fenerbahçe iyi gidiyor. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. 3 favori varsa 1 tanesi Fenerbahçe. Fenerbahçe yılın sonuna kadar şampiyonluğu götürür." dedi. | Fenerbahçe haberleri (TS spor haberi)
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