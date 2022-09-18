FENERBAHÇE HABERLERİ: Kendisi açıkladı! İşte Arda Güler'in bilinmeyenleri
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig'in resmi Twitter adresinin programı olan "Kısa Sorulara Kısa Cevaplar"a katıldı. 17 yaşındaki oyuncu, bilinmeyenlerini kısa kısa cevaplar vererek açıkladı. İşte o video... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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