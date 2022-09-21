Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği futbolla göz dolduran Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı ortaya çıkmaya başladı. A Spor yorumcusu Malmut Alpaslan sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Alpaslan, "Jorge Jesus ne Brezilya'da ne Portekiz'de yapmadıklarını burada yapıyor. Çok farklı bir potansiyel sahaya koyuyor." dedi. (FB SPOR HABERLERİ)

21 Eylül 2022 | 08:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:54
Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! 21 Eylül 2022 | 12:00
00:51
Çarpıcı F.Bahçe tespiti! "Taşlar yerine oturdu" 20 Eylül 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu: Yılın sonuna kadar... 18 Eylül 2022 | 12:00
01:16
Kendisi açıkladı! İşte Arda Güler'in bilinmeyenleri 18 Eylül 2022 | 12:00
00:37
İşte Kanarya'nın maç öncesi son durumu 15 Eylül 2022 | 12:00
01:37
Jesus'un Rennes maçı taktiğini açıkladı! 15 Eylül 2022 | 12:00
21:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu! 08 Eylül 2022 | 12:00
03:18
Fenerbahçe genç stoperin transferini bitirdi! 08 Eylül 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN