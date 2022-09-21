Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği futbolla göz dolduran Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı ortaya çıkmaya başladı. A Spor yorumcusu Malmut Alpaslan sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Alpaslan, "Jorge Jesus ne Brezilya'da ne Portekiz'de yapmadıklarını burada yapıyor. Çok farklı bir potansiyel sahaya koyuyor." dedi. (FB SPOR HABERLERİ)
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