FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Tekmeye kafa sokmazsan...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmayı bu sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe 10 kişi kalınca canla başla oynadı, tekmeye kafa soktular. Keyifli bir maç izledik. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol, tekmeye kafa sokmazsan hiçbir şey olmaz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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