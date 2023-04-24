FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu: Penaltıya gitmeleri lazım!
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Mesela Ferdi bir slalom yaptı. İstanbullu oyuncular dokunamadı. Bu tarz takımlara böyle oynayacaksın. Valencia, Ferdi, Arda ve Emre bunu yapabiliyor. Ceza sahasına girdikleri zaman penaltıya gitmeleri lazım." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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