FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu yorumladı! "Göz doktoruna gitmesi lazım"
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Top ayağın yanından geçiyor. Kol çok net açık. Hakemin görme şansı zor ama Hüseyin Göçek'in göz doktoruna gitmesi lazım. O topa öyle yatılmaz. O topa kol saklanarak yatılır. Pozisyon penaltı oğlu penaltı. Arda Kardeşler o kolu göremeyebilir de Hüseyin Göçek o kolu nereye soktu?" dedi. | Fenerbahçe haberleri
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