Austria Wien Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: Başarılı olmak için risk almak gerekiyor
UEFA Avrupa Ligi play off turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Takımımdan memnunum" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Başarılı olmak için risk almak gerekiyor. Avrupa'da oynamayan takımlar böyle bir risk yaşamıyor ama büyük takımlar bu riski almalıdır." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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