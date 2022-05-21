FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Mert Hakan Yandaş'ı bu sözlerle eleştirdi! "Fenerbahçe'yi yakar"
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip maçı 5-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç içerisinde rakip oyuncularla girdiği münakaşada sarı kart göre Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Mert Hakan ne yapmak istiyor merak ediyorum. Mert önümüzdeki yıl iyi bir hakeme çatarsa Fenerbahçe'yi yakar. Kendisi de yanar. Rakibi ve hakemi bu kadar tahrik eden oyuncu az olur. Bir futbolcu karşına çıkar ve seni bitirir, yanarsın. Fenerbahçe'yi yakar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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