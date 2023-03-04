FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Ferdi'nin golü çift yönlü yolda büyük ceza yer!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golü yorumladı. Toroğlu, "Bu gol çift yönlü yolda büyük ceza yer. Tek yönde daha da fazla ceza yer." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe haberleri
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