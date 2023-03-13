FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin 3'lü oynama lüksü yok!
Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un tercihi ile büyük maçlara 3'lü savunma ile çıkan Fenerbahçe henüz galibiyet alamadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Portekizli tecrübeli çalıştırıcının tercihini yorumladı. Toroğlu, "Kim Min Jae 3'lü savunmada 10 numara bir oyuncu. Çünkü çok çabuk ve çok seri. Bu oyuncularda bu özellik yok. Fenerbahçe'de yük herkese eşit binmiyor. Fenerbahçe'de futbol kalitesi bir yerlerde fazla. Fenerbahçe öyle veya böyle atıyor ama yiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da ve ligde 3'lü oynama lüksü yok. Çünkü öyle oyuncun yok." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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