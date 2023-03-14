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Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Oluşabilecek en kötü şey..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maça 2-0'ın dezavantajıyla çıkacak. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Fenerbahçe-Sevilla maçını değerlendirdi. Umurhan, "Fenerbahçe için umutsuz olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe'nin eleyemeceği dev bir rakip yok. Sevilla iyi bir durumda değil. Öncelik 2-0'a getirmek olmalı. Gol gelmedikçe oluşacak panik, Fenerbahçe adına oluşabilecek en kötü şey." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

14 Mart 2023 | 08:47
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