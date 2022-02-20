FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki pozisyonu yorumladı! "Kasıtlı vuruyor"
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Atakaş Hataspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Hataysporlu Ribeiro bir pozisyonda Diego Rossi'ye faul yaptı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyondaki kırmızı kart ihtimalini değerlendirdi. Toroğlu, İki defa oluyor. Hakemsen daha ağırını kullanacaksın. Bence kırmızı olması lazım. Kasıtlı vuruyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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