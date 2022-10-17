FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: F.Bahçe heyecan veriyor!
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe seyir zevki veren bir takım haline geldi. Mesela Beşiktaş - Trabzonspor derbisine bak. Fenerbahçe'yi izlerken keyif alıyorum. Heyecan veriyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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