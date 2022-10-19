FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a büyük övgü! "Dünyada eşi benzeri yok"
Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, 1 haftayı BAY geçen Fenerbahçe çıktığı 9 maçtan 20 puanla ayrılmasını bildi. Sarı-lacivertlilerin hücum aksiyonları büyük övgü alırken, A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan da teknik direktör Jorge Jesus'a değindi. Alpaslan, "Dünyada eşi benzeri yok. Bu hafta 7-8 oyuncu oynasın öbür hafta başka 7-8 oyuncu oynasın, yok böyle bir şey. Hepsinden verim alıyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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