Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki AEK maçı öncesi A Spor'a konuştu!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baki, "Bu saatten sonra liderlik hedefimiz iyice pekişti. AEK Larnaca, küçümsenmemesi gereken bir rakip. İlk maçta da fiziki bir direnç gösterdiler. Her maç üç, dört, beş gol atmak mümkün değil. Düşüşler kalkışlar elbette olacak. Önemli olan o anlarda camianın birlikte olması." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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