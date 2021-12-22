FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu, Caner Erkin'i eleştirdi! "Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynasaydı atılmayabilirdi"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına çıktı. İlk yarısı 1-1 biten maçta 2 kırmızı kart ve 1 penaltı oldu. Usta yorumcu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Caner Erkin çok konuştu ve kaşındı. Sonunda hakeme bir şey söyledi ve hakem kırmızı kart çıkardı. Her gittiği yerde aynı. Yedisinde neyse yetmişinde odur. Bu tipleri almayacaksın. Bu tip futbolcuların dışarıda kalması lazım. Ancak Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynasa atılmayabilirdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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