22 Aralık 2021, Çarşamba

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Ölmüş ağlayanı yok"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibine diş geçiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe takımı ölmüş ağlayanı yok. Seyirci ağlıyor da yazık o seyirciye. Mesut Özil'e bir de baston verelim, ben de yapardım Mesut'un yaptığını. Böyle bir futbol var mı?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
22.12.2021
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Toroğlu’dan çarpıcı sözler! Ölmüş ağlayanı yok Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Ölmüş ağlayanı yok" 22.12.2021
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