Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Furkan Yıldız, Ülker Stadyumu'ndan son bilgileri aktardı.
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