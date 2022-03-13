FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Altay'ın asistini değerlendirdi! "Olacak şey değil"
Süper Lig'in 29. haftasında üst sıraları ilgilendiren zorlu maçta Fenerbahçe misafir olduğu Alanyaspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Altay Bayındır'ın Diego Rossi'ye yaptığı asisti değerlendirdi. Toroğlu, "1000 kere bu pozisyonu deneseler gol olmaz. Olacak şey değil." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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