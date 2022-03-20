FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yediği golde faul var mı?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yediği golde yapılan faul tartışmalarına noktayı koydu. Toroğlu, "Bu pozisyonda faul mü bulacağız? Alakası yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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