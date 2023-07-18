FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic Hollanda'da damga vurdu! İşte kariyerinden satır başları
Adı Beşiktaş'la da anılan Dusan Tadic, Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig'de büyük ses getirdi. İşte Sırp futbolunun önemli figürlerinden olan Tadic'in kariyerinden satır başları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:53
Hollanda'da Tadic damgası! 18 Temmuz 2023 | 12:00
01:58
Zaha transferinde sona doğru! 16 Temmuz 2023 | 12:00
00:38
Livakovic taraftara veda etti! 15 Temmuz 2023 | 12:00
03:26
Szalai'nin transferinde sona doğru! 15 Temmuz 2023 | 12:00
01:37
F.Bahçe Livakovic transferini bitiriyor! 15 Temmuz 2023 | 12:00
00:40
F.Bahçeli yıldızın sözleşmesi feshedildi! 14 Temmuz 2023 | 12:00
00:18
Szymanski nasıl bir futbolcu? 13 Temmuz 2023 | 12:00
00:04
Arda Güler rakibini tarumar etti! İZLE 12 Temmuz 2023 | 12:00