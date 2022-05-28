FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken Jorge Jesus sözleri! "Yeni bir rol model"
Fenerbahçe'de gözler artık Jorge Jesus'un atacağı imzada. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak Portekizli çalıştırıcı, teknik direktörlük koltuğuna oturacak. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Jesus hakkında konuştu. Zeybek, "Artık kulübün açıklamasını bekliyoruz. Türkiye'ye yeni bir rol model geliyor. Fenerbahçe'nin bu derece dominant bir teknik direktöre ihtiyacı vardı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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