21 Kasım 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi flaş sözler! "Ben olsam oynatmam"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertli ekibin muhtemel 11'inde Mesut Özil yer alıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Mesut'u değerlendirdi. Uluç, "İdman performansını görmedim ama Mesut'un yerine Zajc ile oynamayı tercih ederim. Mesut yetenek ve futbol zekası olarak tartışılmaz ama fiziksel olarak Fenerbahçe'ye uygun değil. Diğer oyuncular Mesut yerine koşarsa iş değişir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
21.11.2021
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