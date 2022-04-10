FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'de şenlik var!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Dev derbiyi 2-0 kazanan sarı lacivertlik takımı maç boyunca destekleyen tribünlerdeki taraftarlar, müsabakadan sonra stadı şenlik havasına çevirdi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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