FENERBAHÇE HABERLERİ - Daum Fenerbahçe'ye geliyor mu? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Daha önce Fenerbahçe ile başarılar yakalayan Alman Teknik Direktör Christoph Daum'un ismi sarı lacivertliler ile anılıyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, bu iddialar hakkında konuştu. Kul, "Daum iddiaları ortaya atıldı. 10 yıldır futboldan uzaklaştı ve son 5 yıldır takım çalıştırmadı. Çok fazla ihtimal vermiyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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