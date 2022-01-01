01 Ocak 2022, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Daum Fenerbahçe'ye geliyor mu? Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Daha önce Fenerbahçe ile başarılar yakalayan Alman Teknik Direktör Christoph Daum'un ismi sarı lacivertliler ile anılıyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, bu iddialar hakkında konuştu. Kul, "Daum iddiaları ortaya atıldı. 10 yıldır futboldan uzaklaştı ve son 5 yıldır takım çalıştırmadı. Çok fazla ihtimal vermiyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.01.2022
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