03 Ocak 2022, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şok sözler! "Koltuğunuzdan olursunuz"
Fenebahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör arayan sarı lacivertli kulüp henüz istediği ismi bulamadı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Başkan Ali Koç ve yönetimini sert bir dille eleştirdi. Uluç, "Bir hamle yapıp sessizliğe gömülüyor Fenerbahçe yönetimi. Slaven Bilic ismi ön plana çıkıyor. Eğer tepki gösterilmiyorsa görüşmeler oluyor. Tepki gelirse olmuyor. Bu şekilde kulüp yönetilemez. Eğer yönetirseniz böyle olur. Yılda 2 hoca getirirsiniz ve 60 milyon Euro harcama yaparsınız. Elinizdeki en büyük başarı üçüncülük olur. Sonucunda da koltuğunuzdan olursunuz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.01.2022
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