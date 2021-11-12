FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Mesut sözleri! "Dünyanın en iyi orta sahası elinizde ancak..."

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Korkmaz, "Bükreş'ten bir çizgi çek, doğuya bak ve cevapla. Dünyanın en iyi orta sahası kim? Mesut Özil!" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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