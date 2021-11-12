12 Kasım 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Mesut sözleri! "Dünyanın en iyi orta sahası elinizde ancak..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Korkmaz, "Bükreş'ten bir çizgi çek, doğuya bak ve cevapla. Dünyanın en iyi orta sahası kim? Mesut Özil!" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonspor aradığı stoperi İtalya'dan buldu!
- Beşiktaş 3-0 Shkupi | MAÇ ÖZETİ
- Beşiktaş 3-0 Shkupi | MAÇ ÖZETİ
- "Dünyanın en iyi orta sahası elinizde ancak..."
- Nevzat Dindar: ''Galatasaray'da Gençlerin Çatır Çatır Oynadığı Bir Oyun İzliyoruz'' A Spor
- Ümit Aktan: ''Fenerbahçe Böyle Maçları Cebine Koymayı Başarmıştır'' A Spor / Sabah Sporu
- Ali Koç canlı yayında konuştu!
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 11/11/2021
- Ali Koç: "Mesut' Özil'in Ticari İşleri Bırakıp Fenerbahçe'ye Odaklanması Lazım!" / A Spor/11.11.2021
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...