FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu! Galatasaray derbisine kimler yetişecek?

Fenerbahçe'de sakatlıkların durumu yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Milli arada çalışmalarına devam eden sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden 4 isim bulunuyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, tedavileri devam eden oyuncular hakkında bilgi verdi. Kul, "Enner Valencia, Luiz Gustavo, Berke Özer ve Tisserand'ın sakatlıkları bulunuyor. Berke ve Tisserand, Galatasaray derbisine yetişecek ama Enner Valencia ve Luiz Gustavo yetişecek gibi gözükmüyor. Gerçi Valencia için açık kapı bırakmak gerekiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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