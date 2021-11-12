12 Kasım 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira!

Fenerbahçe'de gündem Başkan Ali Koç'un Vitor Pereira hakkında yaptığı açıklamalar. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Ali Koç, derbi sonucuna bakılmaksızın Vitor Pereira ile yola devam edeceğini söyledi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi. Özbostan, "Ali Koç, Galatasaray derbisi kaybedilse de ciddi bir harekette bulunmayacağız dese de o işler öyle olmaz. Kimse Fenerbahçe derbide Galatasaray'a kaybederse Pereira ile devam edeceğiz diyemez. 13 Trabzonspor kazanırsa ve Fenerbahçe kaybederse puan farkı 13'e çıkar. Eleştirilere karşı çıkarsanız devam edersiniz. Ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Bir başkan çıkıp hocamızın yanındayız diyorsa, kötü gidişattan itibaren bu lafın geçerliliği ortadan kalkıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.11.2021
ABONE OL

Fenerbahçe’de gündem Vitor Pereira! Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira! 12.11.2021
Uluç’tan çarpıcı tespit! F.Bahçe’nin en zayıf yeri... Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." 11.11.2021
Ali Koç canlı yayında konuştu! Ali Koç canlı yayında konuştu! 11.11.2021
Günün bombasını açıkladı! Teknik direktör görüşmeleri için İngiltere’ye gitti Günün bombasını açıkladı! "Teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti" 10.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe taraftarı umut ışığı görmüyor! "F.Bahçe taraftarı umut ışığı görmüyor!" 10.11.2021
Levent Tüzemen’den İrfan Can Kahveci çıkışı: Sakatlık bahanesi... Levent Tüzemen'den İrfan Can Kahveci çıkışı: Sakatlık bahanesi... 09.11.2021
Şok sözler! Pereira gitmezse Mesut gidecek Şok sözler! "Pereira gitmezse Mesut gidecek" 09.11.2021
Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe’ye mi geliyor? Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe'ye mi geliyor? 09.11.2021
Pereira’ya Mesut göndermesi! Uzaya roket fırlatmıyorsun Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" 09.11.2021
Usta yorumcudan Pereira’ya eleştiri: Asıl sorun kendisi... Usta yorumcudan Pereira'ya eleştiri: Asıl sorun kendisi... 08.11.2021
Aziz Yıldırım F.Bahçe’ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! 08.11.2021
O isimden Pereira’ya sert sözler! Belözoğlu olsa... O isimden Pereira'ya sert sözler! Belözoğlu olsa..." 08.11.2021
Canlı yayında Pereira’nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı? Canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı? 08.11.2021
F.Bahçe için flaş Pereira sözleri! Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz F.Bahçe için flaş Pereira sözleri! "Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz" 08.11.2021
Pereira F.Bahçe’de kukla vazifesi görüyor "Pereira F.Bahçe'de kukla vazifesi görüyor" 08.11.2021
Vitor Pereira’dan istifa sözleri! Vitor Pereira'dan istifa sözleri! 07.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 'Joker' geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör