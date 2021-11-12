12 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira!
Fenerbahçe'de gündem Başkan Ali Koç'un Vitor Pereira hakkında yaptığı açıklamalar. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Ali Koç, derbi sonucuna bakılmaksızın Vitor Pereira ile yola devam edeceğini söyledi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi. Özbostan, "Ali Koç, Galatasaray derbisi kaybedilse de ciddi bir harekette bulunmayacağız dese de o işler öyle olmaz. Kimse Fenerbahçe derbide Galatasaray'a kaybederse Pereira ile devam edeceğiz diyemez. 13 Trabzonspor kazanırsa ve Fenerbahçe kaybederse puan farkı 13'e çıkar. Eleştirilere karşı çıkarsanız devam edersiniz. Ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Bir başkan çıkıp hocamızın yanındayız diyorsa, kötü gidişattan itibaren bu lafın geçerliliği ortadan kalkıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.11.2021
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