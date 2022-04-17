FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Arda Güler sözleri! "Yıldız adayı değil yıldız"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin 2. golünü penaltıdan Arda Güler atarken, A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. "Arda bir yıldız adayı değil, yıldız" diyen Korkmaz, "Arda bize bir yıldızın nasıl doğacağını öğretti. Bir yıldızın doğuşuna tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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