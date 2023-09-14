FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Andre Gomes yorumu! "Gelirse sınıf atlatır"
Fenerbahçe'nin orta saha transferi adaylarından biri de Andre Gomes... A Spor yorumcusu Suat Umurhan, olası bu takviyeyi değerlendirdi. Umurhan, "Gomes orta sahada sınıf atlatacak bir isim. Geldiğinde Fred'in yeri değişecekse ben buna karşı çıkarım." dedi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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