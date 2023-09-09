Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler! "6 numara dışında sorun yok"
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, sarı-lacivertli ekip için övgü dolu sözler kullandı. Sarıdağ, Fenerbahçe'nin 6 numara dışında bir sorunu olmadığı ifade etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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