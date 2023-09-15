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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Dominik Livakovic kararı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Bitexen Antalyaspor maçında ilk kez kaleye geçecek. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

15 Eylül 2023 | 08:45
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